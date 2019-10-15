Генпрокурор направил в суд обвинительный акт против Ефремова, где ссылается на несуществующую статью Уголовного кодекса, - Портнов

Генпрокурор направил в суд обвинительный акт против Ефремова, где ссылается на несуществующую статью Уголовног

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, указав в нем декриминализованную статью Уголовного кодекса Украины. Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

"...Генеральный прокурор направил в суд еще и обвинительный акт против Александра Ефремова по полностью сфальсифицированному делу о законах 16 января 2014 года. Прокурор прямо указал в обвинительном акте декриминализованную, то есть несуществующую статью Уголовного Кодекса", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Ранее, 22 июля, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его домашний арест с ношением электронного браслета.