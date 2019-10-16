Рябошапка не з'явився на доповідь з реформи Генпрокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не з'явився на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для доповіді щодо реформування Генпрокуратури.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nДоповідь Рябошапки була запланована на 15:00, однак він не прийшов.\r\nРазом з цим, він надіслав листа до комітету про те, що не може бути присутнім на засіданні в середу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРябошапка повинен був доповісти про проведення реформи ГПУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка не перевіряє діяльність колишнього генпрокурора Юрія Луценка.\r\n9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора. Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду обвинувальний акт проти колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, вказавши в ньому декриміналізовану статтю Кримінального кодексу України.Тим часом перша заробітна плата Рябошапки склала 131 728 гривень.