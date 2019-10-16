Рябошапка не з'явився на доповідь з реформи Генпрокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не з'явився на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для доповіді щодо реформування Генпрокуратури.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Доповідь Рябошапки була запланована на 15:00, однак він не прийшов.

Разом з цим, він надіслав листа до комітету про те, що не може бути присутнім на засіданні в середу.

Рябошапка повинен був доповісти про проведення реформи ГПУ.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка не перевіряє діяльність колишнього генпрокурора Юрія Луценка.

9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.



Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду обвинувальний акт проти колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, вказавши в ньому декриміналізовану статтю Кримінального кодексу України.



Тим часом перша заробітна плата Рябошапки склала 131 728 гривень.