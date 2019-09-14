Зеленский отказался признать победу Филатова в споре о мосте

Президент Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста продолжается.

Об этом Зеленский сообщил журналистам в Днипре, передают Українськi Новини.

"Пари продолжается", - сказал он.

По его словам, результат пари можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста.

При этом, как заверил Филатов, мост сдан в эксплуатацию и по нему осуществляется автомобильное движение.

В то же время Зеленский попросил мэра передать ему выводы комиссии о безопасности проезда по мосту и качестве выполненных работ.

Между тем представитель СБУ сообщил журналистам, что служба расследует уголовное производство по факту присвоения денег, выделенных на ремонт этого моста.

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года коммунальные службы Днипра перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября.

Кроме того, мэр Днипра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook заявил о перекрытии движения на Новом мосту через Днепр в 00:00 с 17 на 18 июля. Филатов отмечал, что по проекту мост надо было ремонтировать 24 месяца.

Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.