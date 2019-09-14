Зеленский отказался признать победу Филатова в споре о мосте

Президент Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста продолжается.\r\nОб этом Зеленский сообщил журналистам в Днипре, передают Українськi Новини.\r\n"Пари продолжается", - сказал он.\r\nПо его словам, результат пари можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста.\r\nПри этом, как заверил Филатов, мост сдан в эксплуатацию и по нему осуществляется автомобильное движение.\r\nВ то же время Зеленский попросил мэра передать ему выводы комиссии о безопасности проезда по мосту и качестве выполненных работ.\r\nМежду тем представитель СБУ сообщил журналистам, что служба расследует уголовное производство по факту присвоения денег, выделенных на ремонт этого моста.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июле текущего года коммунальные службы Днипра перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября.\r\nКроме того, мэр Днипра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook заявил о перекрытии движения на Новом мосту через Днепр в 00:00 с 17 на 18 июля. Филатов отмечал, что по проекту мост надо было ремонтировать 24 месяца.\r\nПрезидент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.