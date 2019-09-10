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10 сентября 2019, вторник, 06:30 424 Документ
Судебная власть 2019-09-10T07:33:37+03:00
Українські Новини
Зарплата Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен

Зарплата Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за август по сравнению с июлем выросла на 100 тыс гривен и составила 282 950 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также отпускных.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.

Также зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, а в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен

Кроме того, Назар Холодницкий в электронно декларации указал "туристический отдых" за 102 000 гривен, а также 2 403 749 гривен дохода, 34 тысяч евро и 160 тысяч долларов наличных средств за 2018 год. Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.

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