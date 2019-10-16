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16 жовтня 2019, середа, 10:01 11
Судова влада 2019-10-16T10:30:01+03:00
Українські Новини
Холодницький у вересні отримав зарплату в три рази менше, ніж у серпні

Холодницький у вересні отримав зарплату в три рази менше, ніж у серпні

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за вересень становить 93 297 гривень.

Про це сказано у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становить 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій, а також відпускних.

При цьому не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницкого за серпень склав 283 тис. гривень.

Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справа на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.

Раніше зарплата Назара Холодницького різко зросла на 100 тис. гривень.

Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.

Також зарплата Холодницького за липень склала 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницького зменшилася на 200 тисяч гривень.

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