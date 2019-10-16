Холодницький у вересні отримав зарплату в три рази менше, ніж у серпні

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за вересень становить 93 297 гривень.\r\nПро це сказано у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.\r\nОклад прокурора становить 63 432 гривні.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій, а також відпускних.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницкого за серпень склав 283 тис. гривень.\r\nГенеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справа на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.\r\nРаніше зарплата Назара Холодницького різко зросла на 100 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗаступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.\r\nТакож зарплата Холодницького за липень склала 180 тис. гривень, а в травні зарплата Холодницького зменшилася на 200 тисяч гривень.