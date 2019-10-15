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15 жовтня 2019, вівторок, 21:26 19
Європа 2019-10-15T22:30:02+03:00
Українські Новини
Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі

Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі

Підвал. Фото: pixabay
Підвал. Фото: pixabay

В Нідерландах поліція знайшла 58-річного чоловіка та його шістьох дітей у віці 16-25 років, які провели дев'ять років у підвалі в очікуванні кінця світу, передає "BBC Україна".

В одному з сіл провінції Дренте, Нідерланди, поліцейські знайшли родину, що чекала кінця світу в підвалі будинку. Дізнатися про них вдалося тільки після того, як старший син з'явився в місцевому пабі.

Юнак, за словами свідків, замовив п'ять сортів пива і попросив про допомогу. Він виглядав неохайно: з довгим волоссям, бородою і в старій одежі. Також він повідомив, що ніколи не був у школі і за останні дев'ять років жодного разу не відвідувала перукарню.

Сусід родини розповів місцевим ЗМІ, що бачив на фермі тільки одну людину і дітей, також там були гуси і собака.

Поліція підтвердила, що 58-річний чоловік арештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці. Правоохоронці не повідомили подробиць, пославшись на брак інформації про мотиви чоловіки.

Про матір дітей правоохоронним органам нічого не відомо.

Як повідомляли Українські Новини, на дорогах Голландії настав масштабний "годину пік" з-за місцевих трактористів. Також в країні існує заборона на носіння паранджі а раніше Нідерланди заблокували приєднання Болгарії до Шенгену.

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