Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі

В Нідерландах поліція знайшла 58-річного чоловіка та його шістьох дітей у віці 16-25 років, які провели дев'ять років у підвалі в очікуванні кінця світу, передає "BBC Україна".\r\nВ одному з сіл провінції Дренте, Нідерланди, поліцейські знайшли родину, що чекала кінця світу в підвалі будинку. Дізнатися про них вдалося тільки після того, як старший син з'явився в місцевому пабі.\r\nЮнак, за словами свідків, замовив п'ять сортів пива і попросив про допомогу. Він виглядав неохайно: з довгим волоссям, бородою і в старій одежі. Також він повідомив, що ніколи не був у школі і за останні дев'ять років жодного разу не відвідувала перукарню.\r\nСусід родини розповів місцевим ЗМІ, що бачив на фермі тільки одну людину і дітей, також там були гуси і собака.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПоліція підтвердила, що 58-річний чоловік арештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці. Правоохоронці не повідомили подробиць, пославшись на брак інформації про мотиви чоловіки.\r\n\r\nПро матір дітей правоохоронним органам нічого не відомо.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на дорогах Голландії настав масштабний "годину пік" з-за місцевих трактористів. Також в країні існує заборона на носіння паранджі а раніше Нідерланди заблокували приєднання Болгарії до Шенгену.\r\n