Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі

В Нідерландах поліція знайшла 58-річного чоловіка та його шістьох дітей у віці 16-25 років, які провели дев'ять років у підвалі в очікуванні кінця світу, передає "BBC Україна".

В одному з сіл провінції Дренте, Нідерланди, поліцейські знайшли родину, що чекала кінця світу в підвалі будинку. Дізнатися про них вдалося тільки після того, як старший син з'явився в місцевому пабі.

Юнак, за словами свідків, замовив п'ять сортів пива і попросив про допомогу. Він виглядав неохайно: з довгим волоссям, бородою і в старій одежі. Також він повідомив, що ніколи не був у школі і за останні дев'ять років жодного разу не відвідувала перукарню.

Сусід родини розповів місцевим ЗМІ, що бачив на фермі тільки одну людину і дітей, також там були гуси і собака.

Поліція підтвердила, що 58-річний чоловік арештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці. Правоохоронці не повідомили подробиць, пославшись на брак інформації про мотиви чоловіки.