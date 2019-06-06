Нидерланды заблокировали присоединение Болгарии к Шенгену

Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую из-за скандалов, связанных с коррпуцией и торговлей людьми. Об этом сообщает Euractiv.

Накануне Европейская комиссия официально поддержала вступление Болгарии в Шенгенскую зону и подчеркнула, что страна выполнила технические критерии членства. Однако Нидерланды выступили категорически против.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, который посетил Болгарию пятого июня, Нидерланды принимают самый большой поток мигрантов из Болгарии.

Поэтому прежде чем пускать страну в Шенген, местные власти должны убедиться в эффективности и качестве пограничного контроля. Кроме того, он обратил внимание на скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов.

Так, ранее Болгария позволяла богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, государство предоставило иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 - россиянам.

Напомним, что в Болгарии поймали мошенников, которые продавали паспорта гражданам Молдовы и Украины.

А также ранее сообщалось, что в рамках Шенгена хотят создать "мини-Шенген".