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  • Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня
15 октября 2019, вторник, 19:57 223
Политика 2019-10-15T19:57:22+03:00
Українські Новини
Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня

Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня

Переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID
Переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:

  • роспуск квазигруппировок "ЛДНР";
  • полное прекращение огня;
  • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
  • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
  • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
  • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
  • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Как сообщали Українські Новини, Нновую дату разведения сил в Минске не согласовали.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.

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