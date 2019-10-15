Украина выдвинула ряд требований в Минске: среди них роспуск "Л/ДНР" и полное прекращение огня

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.\r\nПри этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:\r\n\r\nроспуск квазигруппировок "ЛДНР";\r\nполное прекращение огня;\r\nобеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;\r\nвывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;\r\nразведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;\r\nобеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;\r\nустановление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Нновую дату разведения сил в Минске не согласовали.\r\nРаньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n