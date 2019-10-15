Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України у 2019 році з 2,7% до 3%.

Про це свідчать дані МВФ, передають Українські Новини.

При цьому у 2020 році прогноз зростання ВВП України збережено на рівні 3%.

При цьому інфляція до кінця 2019 року в Україні, згідно з прогнозом, сповільниться до 7%, 2020 року - до 5,6%.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме у 2019 році 2,8% ВВП і 3,5% ВВП - у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

При цьому Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.

А Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

За три місяці ВВП збільшився на 4,6%.