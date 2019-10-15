Самое длинное челлендж-фото: "Укрзализныця" построила свой тетрис

К масштабному челленджу под названием Tetris Challenge, в котором приняли участие спасательные службы, полиция и пожарные, присоеденилось и акционерное общество "Укрзализныця".\r\nПост с фотографией "Укрзализныця" разместила на своей странице на Facebook.\r\nРаботники службы грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок аккуратно разложили вещи из своего служебного транспорта, чтоб продемонстрировать, что им нужно для повседневной работы.\r\nРядом с вагоном-купе проводники выложили весь инвентарь, который используется во время путешествия. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Претендуем на звание самого длинного челлендж-фото", - пишет пресс-служба. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во впремя пресс-марафона Зеленского стало известно, что "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Президента Украины. Напомним, акционерное общество "Укрзализныця" разорвало договоры в закупке сувенирной продукции в виде полотенец и вышиванок. \r\nТакже из-за строительства транспортного путепровода приостановилось ж\/д сообщение с Кропивницким.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n