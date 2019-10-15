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15 октября 2019, вторник, 15:53 614
Общество 2019-10-15T15:54:58+03:00
Українські Новини
Самое длинное челлендж-фото: "Укрзализныця" построила свой тетрис

Самое длинное челлендж-фото: "Укрзализныця" построила свой тетрис

Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця

К масштабному челленджу под названием Tetris Challenge, в котором приняли участие спасательные службы, полиция и пожарные, присоеденилось и акционерное общество "Укрзализныця".

Пост с фотографией "Укрзализныця" разместила на своей странице на Facebook.

Работники службы грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок аккуратно разложили вещи из своего служебного транспорта, чтоб продемонстрировать, что им нужно для повседневной работы.

Рядом с вагоном-купе проводники выложили весь инвентарь, который используется во время путешествия. 

"Претендуем на звание самого длинного челлендж-фото", - пишет пресс-служба. 

Как сообщали Українські Новини, во впремя пресс-марафона Зеленского стало известно, что "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Президента Украины. Напомним, акционерное общество "Укрзализныця" разорвало договоры в закупке сувенирной продукции в виде полотенец и вышиванок. 

Также из-за строительства транспортного путепровода приостановилось ж/д сообщение с Кропивницким.

Больше новостей о: Пассажирский поезд Проводник Укразализныця Tetrischallenge

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