Найдовше челлендж-фото: "Укрзалізниця" побудувала свій тетріс

До масштабного челленджу під назвою Tetris Challenge, в якому взяли участь рятувальні служби, поліція і пожежники, присоеденилось і акціонерне товариство "Укрзалізниця".\r\nПост з фотографією "Укрзалізниця" розмістила на своїй сторінки на Facebook.\r\nПрацівники служби вантажних і пасажирських залізничних перевезень акуратно розклали речі з свого службового транспорту, щоб продемонструвати, що їм потрібно для повсякденної роботи.\r\nПоруч з вагоном-купе провідники виклали весь інвентар, який використовується під час подорожі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Претендуємо на звання найдовшого челлендж-фото", - пише прес-служба.\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у впремя прес-марафону Зеленського стало відомо, що "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Президента України. Нагадаємо, акціонерне товариство "Укрзалізниця" розірвало договори на закупівлю сувенірної продукції у вигляді рушників і вишиванок. \r\nТакож з-за будівництва транспортного шляхопроводу призупинилося ж\/д сполучення з Кропивницьким.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n