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15 жовтня 2019, вівторок, 15:53 10
Суспільство 2019-10-15T19:45:04+03:00
Українські Новини
Найдовше челлендж-фото: "Укрзалізниця" побудувала свій тетріс

Найдовше челлендж-фото: "Укрзалізниця" побудувала свій тетріс

Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

До масштабного челленджу під назвою Tetris Challenge, в якому взяли участь рятувальні служби, поліція і пожежники, присоеденилось і акціонерне товариство "Укрзалізниця".

Пост з фотографією "Укрзалізниця" розмістила на своїй сторінки на Facebook.

Працівники служби вантажних і пасажирських залізничних перевезень акуратно розклали речі з свого службового транспорту, щоб продемонструвати, що їм потрібно для повсякденної роботи.

Поруч з вагоном-купе провідники виклали весь інвентар, який використовується під час подорожі.

"Претендуємо на звання найдовшого челлендж-фото", - пише прес-служба.

Як повідомляли "Українські Новини", у впремя прес-марафону Зеленського стало відомо, що "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Президента України. Нагадаємо, акціонерне товариство "Укрзалізниця" розірвало договори на закупівлю сувенірної продукції у вигляді рушників і вишиванок.

Також з-за будівництва транспортного шляхопроводу призупинилося ж/д сполучення з Кропивницьким.

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