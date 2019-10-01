Украинские пожарные и спасатели присоединились к Tetris Challenge

Сетями распространяется новый флешмоб - #tetrischallenge. Спасательные службы, полиция и пожарные аккуратно раскладывают вещи из своего служебного транспорта, чтобы продемонстрировать, что им нужно для повседневной работы. Українські Новини покажут подборку лучших фото флешмоба. Украинские пожарные из Тернопольщины.Аварийно-спасательное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тоже Тернопольщина.\r\n\r\nИвано-Франковская служба "104".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА это - энергетики компании ДТЭК.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ко Дню пожарной охраны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала эффектные фото работы украинских спасателей.\r\nРанее в соцсетях набирал популярность флешмоб под названием Trashtag Challenge, который призывает людей устраивать уборку в различных местах. Механизм таков: нужно сфотографировать любое место, что находится в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото - до и после уборки. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, стало известно о новом опасном флешмобе "подожги друга", который угрожает жизни детей.