Украинские пожарные и спасатели присоединились к Tetris Challenge

Сетями распространяется новый флешмоб - #tetrischallenge. Спасательные службы, полиция и пожарные аккуратно раскладывают вещи из своего служебного транспорта, чтобы продемонстрировать, что им нужно для повседневной работы. Українські Новини покажут подборку лучших фото флешмоба.



Украинские пожарные из Тернопольщины.







Аварийно-спасательное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тоже Тернопольщина.

Ивано-Франковская служба "104".

А это - энергетики компании ДТЭК.

Как сообщали Українські Новини, ко Дню пожарной охраны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала эффектные фото работы украинских спасателей.

Ранее в соцсетях набирал популярность флешмоб под названием Trashtag Challenge, который призывает людей устраивать уборку в различных местах. Механизм таков: нужно сфотографировать любое место, что находится в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото - до и после уборки.

Кроме того, стало известно о новом опасном флешмобе "подожги друга", который угрожает жизни детей.