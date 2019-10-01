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01 октября 2019, вторник, 12:14 160
Общество 2019-10-01T12:15:21+03:00
Українські Новини
Украинские пожарные и спасатели присоединились к Tetris Challenge

Украинские пожарные и спасатели присоединились к Tetris Challenge

Tetrischallenge. Фото: Facebook/Ивано-Франковскгаз
Tetrischallenge. Фото: Facebook/Ивано-Франковскгаз

Сетями распространяется новый флешмоб - #tetrischallenge. Спасательные службы, полиция и пожарные аккуратно раскладывают вещи из своего служебного транспорта, чтобы продемонстрировать, что им нужно для повседневной работы. Українські Новини покажут подборку лучших фото флешмоба. 


Украинские пожарные из Тернопольщины.



Аварийно-спасательное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тоже Тернопольщина.

Ивано-Франковская служба "104".

А это - энергетики компании ДТЭК.

Как сообщали Українські Новини, ко Дню пожарной охраны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала эффектные фото работы украинских спасателей.

Ранее в соцсетях набирал популярность флешмоб под названием Trashtag Challenge, который призывает людей устраивать уборку в различных местах. Механизм таков: нужно сфотографировать любое место, что находится в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото - до и после уборки.  

Кроме того, стало известно о новом опасном флешмобе "подожги друга", который угрожает жизни детей.

Больше новостей о: Украина Флешмоб ДТЭК ГосЧС Ивано-Франковскгаз Tetrischallenge

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