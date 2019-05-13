"Укрзализниця" приостановила сообщение с Кропивницким

С 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким. Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что по требованию местных властей меняется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная.

По измененному маршруту и ​​расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

Также в УЗ отметили, что пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в кассах.

Также "Укрзализныця" запустит еще 2 сдвоенных экспресса на "Борисполь".