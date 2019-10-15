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15 октября 2019, вторник, 13:23 226
Внешняя политика 2019-10-15T13:29:17+03:00
Українські Новини
Британия имеет право судить Коломойского: Приватбанк победил в лондонском Апелляционном суде

Британия имеет право судить Коломойского: Приватбанк победил в лондонском Апелляционном суде

Приватбанк.
Приватбанк.

Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в то время, как решения Лондонского арбитража не обязывают Приватбанк осуществить платеж по еврооблигациям 2013 и 2013 годов.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу. В своем решении, объявленном в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей в декабре 2018 года.

Апелляционный суд постановил, что при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает то, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах, то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в разрешении на обжалование решения и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек.

Дата рассмотрения дела по существу будет должным образом определена судом.

Как сообщали Українські Новини, в споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины. Также в МВФ заявили, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за Коломойского и Приватбанка.

Ранее суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка.

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