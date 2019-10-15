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15 жовтня 2019, вівторок, 10:57 19
Верховна Рада і партії 2019-10-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО

Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО

Сергій Пашинський.
Сергій Пашинський.

Оскарживший свій арешт колишній депутат Верховної Ради Сергій Пашинський ("Народний фронт") зустрів свій день народження у слідчому ізоляторі.

14 жовтня Пашинському виповнилося 53 роки, передають Українські Новини.

Екс-депутат народився в 1966 році в Рівненській області. Агентству не вдалося дізнатися, чи відзначав якимось чином Пашинський своє 53-річчя.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 100 людей запитайте - 100 людей вам скажуть, що Пашинський бандит. Тим часом Труба допускає, що справу Пашинського можуть перекваліфікувати.

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