Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО

Оскарживший свій арешт колишній депутат Верховної Ради Сергій Пашинський ("Народний фронт") зустрів свій день народження у слідчому ізоляторі.

14 жовтня Пашинському виповнилося 53 роки, передають Українські Новини.

Екс-депутат народився в 1966 році в Рівненській області. Агентству не вдалося дізнатися, чи відзначав якимось чином Пашинський своє 53-річчя.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 100 людей запитайте - 100 людей вам скажуть, що Пашинський бандит. Тим часом Труба допускає, що справу Пашинського можуть перекваліфікувати.