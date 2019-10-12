подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
12 октября 2019, суббота, 22:17 90
Политика 2019-10-12T23:19:17+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранены два украинских военных

На Донбассе ранены два украинских военных

ООС
ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 12 октября, двое военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - артиллерийских систем калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - возле Водяного, Пищевика, Новогнатовки, Широкино, а также в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций украинских военных - неподалеку Луганского.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября на Донбассе участились обстрелы, один военный погиб.

Ранее стало известно, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.

Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция.

Больше новостей о: Боевики Донбасс раненые военнослужащие ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
На Донбассе ранены два украинских военных 22:17
США приостановили выпуск криптовалюты Telegram 21:56
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
Турция захватила центр первого сирийского города 20:23
Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил 19:56
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели 11:05
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор 09:42
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ 13:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok