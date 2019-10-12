На Донбассе ранены два украинских военных

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 12 октября, двое военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - артиллерийских систем калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - возле Водяного, Пищевика, Новогнатовки, Широкино, а также в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций украинских военных - неподалеку Луганского.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября на Донбассе участились обстрелы, один военный погиб.

Ранее стало известно, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.

Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция.