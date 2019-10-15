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15 жовтня 2019, вівторок, 08:15 6
Силові структури 2019-10-15T09:00:01+03:00
Українські Новини
Бойовики здійснили 21 обстріл в День захисника, один боєць отримав поранення

Бойовики здійснили 21 обстріл в День захисника, один боєць отримав поранення

ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР

14 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє штаб ООС, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил",- звітують військові.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Без жертв.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС 13 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

А 12 жовтня на Донбасі двоє військових отримали поранення. Тим часом Зеленський в День захисника приїхав до військових на Донбас.

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