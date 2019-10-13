Боевики открыли огонь против украинских военных из минометов гранатометов

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих не было. \r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - написано в нем.\r\nВ частности, боевики стреляли у Новолуганского, Светлодарска, Золотого, Пивденного и Песков.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n13 октября потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в СММ ОБСЕ сообщили, что, боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало.\r\nРанее в штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.\r\nБоевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 12 октября, один военный ранен и один травмирован.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n