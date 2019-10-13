Боевики открыли огонь против украинских военных из минометов гранатометов

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - написано в нем.

В частности, боевики стреляли у Новолуганского, Светлодарска, Золотого, Пивденного и Песков.

13 октября потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было.

Как сообщали Українськi Новини, в СММ ОБСЕ сообщили, что, боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало.

Ранее в штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.

Боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 12 октября, один военный ранен и один травмирован.