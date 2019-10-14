Мітинг "Ні капітуляції" продовжився під Офісом Зеленського

Мітинг "Ні капітуляції" завершився на Майдані Незалежності, частина протестувальників рушила до Офісу Президента.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місць подій.

Акція на Майдані розпочалася в 17:30 і завершилася в 18:30.

В ході мітингу виступаючі зі сцени закликали владу не допустити капітуляцію України.

Після закінчення мітингу частина протестувальників вирішила висунутися до Офісу Президента.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок пройшов марш УПА в Києві.

Акція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.

У марші взяли участь 12-15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".

Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі.



В ході мітингу біля Офісу Президента "Правий сектор" розклеїв портрети загиблих в АТО військових на будівлі ОП.



Пізніше у Києві розпочався марш проти капітуляції. А після маршу розпочався мітинг проти капітуляції на Майдані Незалежності.