Мітинг "Ні капітуляції" продовжився під Офісом Зеленського

Мітинг "Ні капітуляції" завершився на Майдані Незалежності, частина протестувальників рушила до Офісу Президента.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місць подій.\r\nАкція на Майдані розпочалася в 17:30 і завершилася в 18:30.\r\nВ ході мітингу виступаючі зі сцени закликали владу не допустити капітуляцію України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПісля закінчення мітингу частина протестувальників вирішила висунутися до Офісу Президента.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у понеділок пройшов марш УПА в Києві.\r\nАкція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.\r\nУ марші взяли участь 12-15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі.В ході мітингу біля Офісу Президента "Правий сектор" розклеїв портрети загиблих в АТО військових на будівлі ОП. Пізніше у Києві розпочався марш проти капітуляції. А після маршу розпочався мітинг проти капітуляції на Майдані Незалежності.