Публикация разговора с Трампом уберегла Зеленского от еще больших проблем. - экс-посол в США

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что обнародование стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа уберегла Зеленского от еще больших проблем.\r\nОб этом Чалый рассказал в интервью изданию Lb.ua.\r\n"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется то, что это стало известно, наоборот, уберегло нашего президента, Украина от еще больших проблем", - сказал он.\r\n"Потому что теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас в этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические распри", - объяснил свой ответ дипломат.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.\r\nСогласно стенограмме, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. Тем временем Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Дональдом Трампом.