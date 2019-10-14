Публикация разговора с Трампом уберегла Зеленского от еще больших проблем. - экс-посол в США

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что обнародование стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа уберегла Зеленского от еще больших проблем.

Об этом Чалый рассказал в интервью изданию Lb.ua.

"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется то, что это стало известно, наоборот, уберегло нашего президента, Украина от еще больших проблем", - сказал он.

"Потому что теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас в этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические распри", - объяснил свой ответ дипломат.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.

Согласно стенограмме, Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. Тем временем Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Дональдом Трампом.