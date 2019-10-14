Публікація розмови з Трампом вберегла Зеленського від ще більших проблем. - екс-посол у США

Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що оприлюднення стенограми розмови президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа вберегла Зеленського від ще більших проблем.

Про це Він розповів в інтерв'ю виданню Lb.ua.

"Я зараз скажу трохи парадоксальну річ. Мені здається те, що це стало відомо, навпаки, вберегло нашого президента, Україну від ще більших проблем", - сказав він.

"Тому що тепер набагато складніше буде робити речі, про які йдеться в розмовах. Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Тож, якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньо-політичні чвари", - пояснив свою відповідь дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.

Згідно зі стенограмою, Трамп і Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель. Тим часом Зеленський заявив, що і правда хотів стати всесвітньо відомим, але не завдяки скандалу з Дональдом Трампом.