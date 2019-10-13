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13 октября 2019, воскресенье, 06:00 38 Карта
Жизнь 2019-10-13T06:00:02+03:00
Українські Новини
Бабье лето выгонит всех на улицу: синоптик дала прогноз на воскресенье и Покров

Бабье лето выгонит всех на улицу: синоптик дала прогноз на воскресенье и Покров

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В воскресенье, 12 октября, в Украине будет солнечно и тепло, температура воздуха повысится благодаря антициклону Lizbeth, а уже в понедельник, 13 октября, потеплеет еще сильнее и бабье лето по стране по стране усилится.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - рассказала Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса, а в Киеве воскресенье выгонит всех диванных любителей на улицу, ведь будет солнечно и тепло, около 20 градусов. При этом в понедельник, на Покров, будет также ясно и тепло, +20...+22 градуса.

"Наслаждайтесь красивой погодой, сходите в Ботсад, но только не затаптывайте хризантемы во время селфи, доработайте лестницы и крышу, почистите перед зимой балкон, не бойтесь выбросить любимые баночки из-под сметаны, сумки из подарков и "вотэтожеещепонадобится" и дайте глазам отдохнуть созерцанием желтых деревьев, сиреневого мороза и рыжих белок", - посоветовала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

Тем временем украинцев ждут длинные выходные к трем праздникам - куда пойти отдохнуть.

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