Посла Украины в США проверяет американская сторона, - Пристайко

Украина ожидает агреман на назначение посла в США в то время, как появилась информация, что должность посла в США займет Ельченко .

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Мы отправляем запрос на агреман, чтоб та сторона ответила. Есть человек, который избран, и будет рассмотрен американской стороной", - заявил он.

Министр отказался назвать имя этого человека. Он подчеркнул, что эта информация может быть обнародована только после получения агремана США.

Агреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США. Также дипломат Олег Шамшур отказался от должности посла в США.

Тем временем Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США.