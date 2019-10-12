подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
12 октября 2019, суббота, 14:34 50
Внешняя политика 2019-10-12T14:35:47+03:00
Українські Новини
Посла Украины в США проверяет американская сторона, - Пристайко

Посла Украины в США проверяет американская сторона, - Пристайко

Флаг США и Украины.
Флаг США и Украины.

Украина ожидает агреман на назначение посла в США в то время, как появилась информация, что должность посла в США займет Ельченко.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Мы отправляем запрос на агреман, чтоб та сторона ответила. Есть человек, который избран, и будет рассмотрен американской стороной", - заявил он.

Министр отказался назвать имя этого человека. Он подчеркнул, что эта информация может быть обнародована только после получения агремана США.

Агреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США. Также дипломат Олег Шамшур отказался от должности посла в США.

Тем временем Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США.

Больше новостей о: Украина-США США-Украина министр иностранных дел Вадим Пристайко Посол Украины в США

Архив
Новости
Посла Украины в США проверяет американская сторона, - Пристайко 14:34
Петр Дыминский. Фото: narodna-pravda.ua
Дыминский может избежать наказания: прокуратуру обязали рассмотреть вопрос закрытия дела 14:20
Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно, - СМИ 14:09
В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом 13:54
Сегодня в Киеве приостановят движение трамвая №1 13:43
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Переселенцам с Донбасса необходимо предоставить жилье, - Зеленский 21:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok