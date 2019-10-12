Посла Украины в США проверяет американская сторона, - Пристайко

Украина ожидает агреман на назначение посла в США в то время, как появилась информация, что должность посла в США займет Ельченко.\r\nОб этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.\r\n"Мы отправляем запрос на агреман, чтоб та сторона ответила. Есть человек, который избран, и будет рассмотрен американской стороной", - заявил он.\r\nМинистр отказался назвать имя этого человека. Он подчеркнул, что эта информация может быть обнародована только после получения агремана США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАгреман - предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США. Также дипломат Олег Шамшур отказался от должности посла в США.\r\nТем временем Данилюк заявил, что ему предлагали должность посла в США.