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11 октября 2019, пятница, 14:03 977
Внешняя политика 2019-10-11T14:11:35+03:00
Українські Новини
Шамшур отказался от должности посла в США

Шамшур отказался от должности посла в США

Олег Шамшур. Фото: Википедия
Олег Шамшур. Фото: Википедия

После того, как Зеленский определился с послом Украины в США, дипломат Олег Шамшур отказался от этой должности, сообщает Telegram-канал "UN- сливы и груши".

"Как нам стало известно, действующий посол Украины во Франции, дипломат с многолетним опытом работы, Олег Шамшур отказался от должности посла в США", - сказано в сообщении.

Источники канала говорят, что отказ от должности связан с состоянием здоровья Шамшура.

"Вероятно, что это именно так, ведь дипломату уже 63 и он не молодеет, поскольку работа послом США требует очень много сил и здоровья", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что кто будет новым послом в Вашингтоне пока неизвестно, однако, по словам Президента, кандидатура уже определена.

Как сообщали Українські Новини, 19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого. 3 октября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.

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