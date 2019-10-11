После того, как Зеленский определился с послом Украины в США, дипломат Олег Шамшур отказался от этой должности, сообщает Telegram-канал "UN- сливы и груши".\r\n"Как нам стало известно, действующий посол Украины во Франции, дипломат с многолетним опытом работы, Олег Шамшур отказался от должности посла в США", - сказано в сообщении.\r\nИсточники канала говорят, что отказ от должности связан с состоянием здоровья Шамшура.\r\n"Вероятно, что это именно так, ведь дипломату уже 63 и он не молодеет, поскольку работа послом США требует очень много сил и здоровья", - отмечается в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПодчеркивается, что кто будет новым послом в Вашингтоне пока неизвестно, однако, по словам Президента, кандидатура уже определена.\r\nКак сообщали Українські Новини, 19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого. 3 октября бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.\r\nРанее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.