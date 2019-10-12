Посла України у США перевіряє американська сторона, - Пристайко

Україна очікує агреман на призначення посла в США в той час, як з'явилася інформація, що посаду посла в США займе Єльченко .

Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Ми відправляємо запит на агреман, щоб та сторона відповіла. Є людина, яка обрана, і буде розглянута американською стороною", - заявив він.

Міністр відмовився назвати ім'я цієї людини. Він наголосив, що ця інформація може бути оприлюднена тільки після отримання агремана США.

Агреман - попередня згода держави на призначення певної особи як голови дипломатичного представництва іншої держави.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла в США. Також дипломат Олег Шамшур відмовився від посади посла в США.

Тим часом Данилюк заявив, що йому пропонували посаду посла в США.