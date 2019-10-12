Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада

Первая заработная плата Премьер-министра Алексея Гончарука за сентябрь составила 62 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в сентябре, составила 61 916 гривен, из них должностной оклад – 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 958 гривен, премия – 20 000 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 12 073 гривны.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 49 842 гривны.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета Кабмина: рынок земли, приватизация, инфраструктура и демонополизация энергорынка.

Ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства.

Также сообщалось, что родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды.

Тем временем у премьера Гончарука 10 советников: среди них сын продюсера и менеджер ІТ-проектов.