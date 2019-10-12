Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада

Первая заработная плата Премьер-министра Алексея Гончарука за сентябрь составила 62 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Гончаруку в сентябре, составила 61 916 гривен, из них должностной оклад – 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 958 гривен, премия – 20 000 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 12 073 гривны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФактическая сумма, полученная премьером, составила 49 842 гривны.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета Кабмина: рынок земли, приватизация, инфраструктура и демонополизация энергорынка.\r\nРанее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже сообщалось, что родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды.\r\nТем временем у премьера Гончарука 10 советников: среди них сын продюсера и менеджер ІТ-проектов.