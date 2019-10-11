Цены на дизтопливо замерли после падения на прошлой неделе

В понедельник-пятницу, 7-11 октября, розничные цены на дизтопливо сохранились на ровне 28,05 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,01% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 7-11 октября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 октября Средняя цена на 7 октября 11 октября в % к 7 октября ДТ 28,05 28,05 100,00

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября-4 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,07 до 28,05 гривен за литр. Ранее эксперты прогнозировали, что дизтопливо может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.

Тем временем в понедельник-пятницу, 7-11 октября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 сохранились на уровне 27,62-28,74 гривен за литр. В то же время розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр, продолжая снижаться 4-ю неделю подряд. А 30 сентября-4 октября, розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% до 27,63 гривен за литр, а на бензин А-95 сохранились на уровне 28,75 гривен за литр.