За тиждень бензин А-92 на заправках подешевшав

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% з 27,64 до 27,63 гривень за літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 28,75 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - знизилися на 1,25% з 27,98 гривень/літр, на А-95 - знизилися на 1,17% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 30 вересня - 4 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 4 жовтня Середня ціна на 30 вересня 4 жовтня в % до 30 вересня А-76/80 — — — А-92 27,63 27,64 99,96 А-95 28,75 28,75 100,00

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,93 до 11,90 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 3-й тиждень поспіль.

У вересні ціни на бензин А-95 і А-92 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.