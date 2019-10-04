За тиждень бензин А-92 на заправках подешевшав

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% з 27,64 до 27,63 гривень за літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 28,75 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - знизилися на 1,25% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 - знизилися на 1,17% до 29,09 гривень\/літр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРоздрібні ціни на бензин 30 вересня - 4 жовтня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 4 жовтня\r\nСередня ціна на 30 вересня\r\n4 жовтня в % до 30 вересня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,63\r\n27,64\r\n99,96\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,75\r\n28,75\r\n100,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,93 до 11,90 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 3-й тиждень поспіль.\r\nУ вересні ціни на бензин А-95 і А-92 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.