Ціни на дизпаливо завмерли після падіння минулого тижня

У понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо збереглися на рівні 28,05 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,01% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 7-11 жовтня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 11 жовтня\r\nСередня ціна на 7 жовтня\r\n11 жовтня у % до 7 жовтня\r\n\r\n\r\nДП\r\n28,05\r\n28,05\r\n100,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 28,07 до 28,05 гривень за літр. Раніше експерти прогнозували, що дизпаливо може подорожчати мінімум на 1,5 грн\/л через вибухи в Саудівській Аравії.\r\nТим часом у понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 збереглися на рівні 27,62-28,74 гривень за літр. Водночас роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,88 до 11,85 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 4-й тиждень поспіль. А 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.