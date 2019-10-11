Ціни на дизпаливо завмерли після падіння минулого тижня

У понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо збереглися на рівні 28,05 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,01% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 7-11 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 11 жовтня Середня ціна на 7 жовтня 11 жовтня у % до 7 жовтня ДП 28,05 28,05 100,00

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,07% з 28,07 до 28,05 гривень за літр. Раніше експерти прогнозували, що дизпаливо може подорожчати мінімум на 1,5 грн/л через вибухи в Саудівській Аравії.

Тим часом у понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 збереглися на рівні 27,62-28,74 гривень за літр. Водночас роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,88 до 11,85 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 4-й тиждень поспіль. А 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.