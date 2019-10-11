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11 октября 2019, пятница, 18:52 12
Экономика 2019-10-11T19:10:19+03:00
Українські Новини
Автогаз дешевеет 4-ю неделю подряд

Автогаз дешевеет 4-ю неделю подряд

В понедельник-пятницу, 7-11 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр, продолжая снижаться 4-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,97% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 7-11 октября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 октября Средняя цена на 7 октября 11 октября в % к 7 октября
СПБТ 11,85 11,88 99,75

Как сообщали Українські Новини, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились со 2 по 30 сентября на 1,71% с 11,73 до 11,93 гривен за литр. 

В понедельник-пятницу, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились 23-27 сентября на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр.

Тем временем фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. Цены на топливо также продолжили снижаться (на 8,2% г / г) вследствие удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке.

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