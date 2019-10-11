Автогаз дешевеет 4-ю неделю подряд

В понедельник-пятницу, 7-11 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр, продолжая снижаться 4-ю неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,97% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 7-11 октября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 11 октября\r\nСредняя цена на 7 октября\r\n11 октября в % к 7 октября\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,85\r\n11,88\r\n99,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились со 2 по 30 сентября на 1,71% с 11,73 до 11,93 гривен за литр. \r\nВ понедельник-пятницу, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились 23-27 сентября на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр.\r\nТем временем фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. Цены на топливо также продолжили снижаться (на 8,2% г \/ г) вследствие удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n