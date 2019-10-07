После недельной стабилизации цены на дизтопливо снизились

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,07 до 28,05 гривен за литр после стабилизации на предыдущей неделе 23-27 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

В понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,07 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,01% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 30 сентября - 4 октября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 4 октября Средняя цена на 30 сентября 4 октября в % к 30 сентября ДТ 28,05 28,07 99,93

Как сообщали Українські Новини, цены на автогаз падают третью неделю подряд. В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25%.

Тем временем за неделю бензин А-92 на заправках подешевел. Тем временем цены на бензин А-95 сохранились на уровне 28,75 гривен за литр.

Ранее эксперты прогнозировали, что Дизтопливо в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.