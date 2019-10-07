После недельной стабилизации цены на дизтопливо снизились

В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,07 до 28,05 гривен за литр после стабилизации на предыдущей неделе 23-27 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nВ понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,07 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,01% с 28,92 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на дизтопливо 30 сентября - 4 октября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 4 октября\r\nСредняя цена на 30 сентября\r\n4 октября в % к 30 сентября\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,05\r\n28,07\r\n99,93\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, цены на автогаз падают третью неделю подряд. В понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25%. \r\nТем временем за неделю бензин А-92 на заправках подешевел. Тем временем цены на бензин А-95 сохранились на уровне 28,75 гривен за литр.\r\nРанее эксперты прогнозировали, что Дизтопливо в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн\/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n