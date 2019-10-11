Лукашенко натякнув, що хвилюється разом з Путіним про зміну влади в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав лідерів країн Співдружності Незалежних Держав підтримати українську владу після того, як Президент України Володимир Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, у два рази побивши світовий рекорд з проведення прес-конференції, встановлений Лукашенком.

Про це йдеться в повідомленні білоруського інформаційного агентства БЕЛТА, передають Українські Новини.

"Говорячи про нову владу в Україні, хотів би і вас закликати підтримати цю владу. Ви бачите тенденцію вже згорнути цю владу, скрутити, повалити, але ми маємо розуміти, хто після цього прийде до влади в Україні", - заявив Лукашенко на саміті СНД в Ашхабаді.

Також президент Білорусі підкреслив, що і він, і президент Росії Володимир Путін "дуже занурені в цю проблему".

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко назвав війну на Донбасі конфліктом України і Росії. Раніше Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.

Тим часом у Мінську пройшла акція протесту проти інтеграції з Росією.