"Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" уверена в победе над компанией "Газпром" (Россия) в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в то время, как долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" выро с до $2,8 млрд

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Пока все идет нормально и мы остаемся уверенными в том, что апелляционный суд не удовлетворит жалобу "Газпрома" по отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа", - написал он.

Витренко сообщил, что сегодня (11 октября) "Нефтегаз" выступает с вступительным словом. Ранее 8 октября Стокгольмский арбитраж приступил к рассмотрению апелляции "Газпрома" по делу о решении арбитража по транзиту газа.

Как сообщали Українські Новини, 6 июля "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром", должен заплатить 2,82 млрд долларов в пользу НАКа.