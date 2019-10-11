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11 жовтня 2019, пʼятниця, 14:03 23
Зовнішня політика 2019-10-11T16:15:03+03:00
Українські Новини
Шамшур відмовився від посади посла в США

Шамшур відмовився від посади посла в США

Олег Шамшур. Фото: Вікіпедія
Олег Шамшур. Фото: Вікіпедія

Після того, як Зеленський визначився з послом України в США, дипломат Олег Шамшур відмовився від цієї посади, повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

"Як нам стало відомо, чинний посол України у Франції, дипломат з багаторічним досвідом роботи, Олег Шамшур відмовився від посади посла в США", - сказано в повідомленні.

Джерела каналу кажуть, що відмова від посади пов'язана зі станом здоров'я Шамшура.

"Ймовірно, що це саме так, адже дипломату вже 63 і він не молодшає, оскільки робота послом США вимагає дуже багато сил і здоров'я", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що хто буде новим послом у Вашингтоні поки невідомо, проте, за словами Президента, кандидатура вже визначена.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого. 3 жовтня колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про відмову від посади посла України в США.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.

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