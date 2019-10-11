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11 октября 2019, пятница, 13:30 810
Политика 2019-10-11T13:30:11+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Юрий Витренко. Фото: EADaily
Юрий Витренко. Фото: EADaily

Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №747 от 11 октября, передают Українськi Новини.

Данным указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части назначения членом набсовета концерна Витренко  (по согласованию).

Как сообщали Українськi Новини, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко планирует возглавить "Фонд национального благосостояния" в случае его создания.

Также председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" подтвердил наличие конфликта в правлении компании. При этом Коболев не сообщил его подробностей, отметив, что готов будет комментировать конфликт, когда он завершится. Ранее стало известно, что "Нефтегаз Украины" категорически отказывается выполнять постановления о проведении анбандлинга.

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