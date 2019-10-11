В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода, график строительства которого был сорван, с 00:05 13 октября до 22:00 14 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

В эти дни из-за перекрытия движения в районе развязки изменится порядок работы общественного транспорта. В данный период будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.