У Зеленского рассказали о его самочувствии после 14-часового марафона

Президент Владимир Зеленский чувствует себя нормально и не потерял голос после после того, как проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента.\r\n"Он говорит, с ним все ок", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, у Зеленского в пятницу в 10:00 состоялось совещание с участием 20 человек, а также запланирована на этот день поездка в Одессу для представления главы Одесской областной государственной администрации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский проводил пресс-марафон 14 часов. Мероприятие проходило с 10:00 до 00:10. За это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга. В целом Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок. Также Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2\/3 СМИ. \r\nНа 7-ом часу Зеленский побил установленный президентом Беларуси Александром Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.