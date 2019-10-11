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11 октября 2019, пятница, 12:14 97
Президент 2019-10-11T12:33:19+03:00
Українські Новини
У Зеленского рассказали о его самочувствии после 14-часового марафона

У Зеленского рассказали о его самочувствии после 14-часового марафона

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский чувствует себя нормально и не потерял голос после после того, как проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента.

"Он говорит, с ним все ок", - сказал собеседник.

По его словам, у Зеленского в пятницу в 10:00 состоялось совещание с участием 20 человек, а также запланирована на этот день поездка в Одессу для представления главы Одесской областной государственной администрации.

Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов. Мероприятие проходило с 10:00 до 00:10. За это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга. В целом Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок. Также Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ

На 7-ом часу Зеленский побил установленный президентом Беларуси Александром Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента Украины Пресс-марафон

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