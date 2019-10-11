Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели

В пятницу, 11 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 10 октября, снизился на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля снизился на 2 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках Киева:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD.\r\nТакже в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% (в августе 8,8%). В месячном измерении цены выросли на 0,7%.\r\nКроме того, цены на квартиры в небоскребах Киева взлетели: сколько стоит жить в высотке.