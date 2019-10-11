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11 октября 2019, пятница, 11:05 496
Экономика 2019-10-11T11:21:23+03:00
Українські Новини
Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели

Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели

Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

В пятницу, 11 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 10 октября, снизился на 5 копеек и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля снизился на 2 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,91
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Также в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% (в августе 8,8%). В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Кроме того, цены на квартиры в небоскребах Киева взлетели: сколько стоит жить в высотке.

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