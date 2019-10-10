Цены на квартиры в небоскребах Киева взлетели: сколько стоит жить в высотке

Дом на Кловском спуске, 7а (168 метров)

Этот небоскреб из кирпича и бетона построили не так давно – в 2015 году. Он состоит из двух секций – 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, между ними – 8-этажная "перемычка". Дом находится неподалеку от станции метро "Кловская", оснащен четырьмя скоростными лифтами, многоуровневым паркингом и большими витражными окнами, из которых с верхних этажей город – как на ладони. На нижних этажах располагаются офисы и магазины.

Всего в доме 238 квартир, при этом "однушки" по площади (89 кв.м) превосходят трехкомнатные квартиры в жилых зданиях типичной застройки. Так что стоимость апартаментов в элитной высотке стартует от 175 тысяч долларов США (около 4,4 млн грн). Именно столько стоит однокомнатная квартира на 8-м этаже с офисным ремонтом и террасой.

В доме можно купить и другие квартиры, продавцы предлагают как помещения без ремонта, так и полностью готовые к проживанию, с мебелью и техникой. А самая дорогая квартира находится на 42-м этаже и занимает его полностью. В помещении – свободная планировка, нет ремонта, но есть две огромные террасы, которые "опоясывают" квартиру с двух сторон.

Стоимость ВИП-апартаментов с площадью 980 "квадратов" – 3,6 миллиона долларов (более 91,4 млн грн).

Дом на улице Леси Украинки, 7в (152,5 метра)

Здание по состоянию на конец 2019 года является самым "молодым" столичным небоскребом – его сдали в 2018 году. Всего в доме 256 квартир, подземный паркинг, лаундж-зона с детскими площадками, доступ к которым имеют только жильцы.

Главная достопримечательность дома – открытый бассейн на крыше. Там же находится фитнес-центр, ресторан и мини-парк с живыми деревьями. Несмотря на расположение в оживленной части города, у жилищного комплекса – небольшой уютный дворик в духе старого Печерска.

Самая недорогая из предлагаемых в продаже квартир – однокомнатная (44 кв.м) на 4-м этаже за 145 тысяч долларов. В апартаментах аккуратный ремонт, техника и мебель. Самая дорогая квартира – "трешка" (112 кв.м) за 445 тысяч долларов (более 10,9 млн грн) с дизайнерским ремонтом и дорогой техникой на 6-м этаже. В апартаментах установлена система "умный дом" и подогрев полов.

Оболонская набережная, 1 (122 м)

Огромный комплекс в форме паруса построили на берегу Днепра за шесть лет, завершив в 2013 году. Комплекс состоит из двух зданий – высотой 122 (30 этажей) и 102 метра (26 этажей). Под окнами – начало парка "Наталка", облагороженная набережная и сад камней.

Жилье здесь – по ценам центра города. Так, самое дешевое предложение – скромная "однушка" (37 кв.м) на пятом этаже с видом во двор за 80 тысяч долларов (более 2 млн грн). В апартаментах нет балкона, но выполнен дизайнерский ремонт.

Самая дорогая квартира – для миллионеров. Шестикомнатный пентхауз (544 кв.м) находится на 29-м и 30-м этажах и обойдется в 1,7 миллиона долларов США (около 43,1 млн грн). У квартиры отдельный панорамный лифт, просторная планировка и отсутствие ремонта. По словам продавца, из нее возможно обустроить выход на террасу, откуда можно будет любоваться захватывающими видами на реку.

Отметим, что пальму первенства среди офисных центров удерживает "Гулливер" на Спортивной площади. Его высота – 160 метров, он также считается вторым по высоте зданием в городе. Ну а самым высоким строением Киева является телебашня на Сырце, ее высота – 380 м. Среди монументов самая высокая 102-метровая "Родина-мать", которая даже выше нью-йоркской статуи Свободы и входит в пятерку самых высоких статуй мира.

Инфографика: "Сегодня"

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