Доллар и евро снова рухнули перед длинными выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,04 коп. до 26,8188 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,01 коп. до 27,3803 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,4253 24,8319 26,8188 27,3803 3,44 3,93 Максимальный 24,6800 25,4000 27,0500 27,8000 3,75 5,00 Минимальный 24,0000 24,7000 26,0000 27,2000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Ранее стало известно, что до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. А в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.