Доллар и евро снова рухнули перед длинными выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 5,04 коп. до 26,8188 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,01 коп. до 27,3803 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,4253\r\n24,8319\r\n26,8188\r\n27,3803\r\n3,44\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,6800\r\n25,4000\r\n27,0500\r\n27,8000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,7000\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD.\r\nРанее стало известно, что до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.\r\nТем временем фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. А в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.