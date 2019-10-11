подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 10:41 460
Экономика 2019-10-11T10:41:25+03:00
Українські Новини
Доллар и евро снова рухнули перед длинными выходными

Доллар и евро снова рухнули перед длинными выходными

Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,04 коп. до 26,8188 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,01 коп. до 27,3803 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,4253 24,8319 26,8188 27,3803 3,44 3,93
Максимальный 24,6800 25,4000 27,0500 27,8000 3,75 5,00
Минимальный 24,0000 24,7000 26,0000 27,2000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Ранее стало известно, что до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. А в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании" 12:35
Шулявский мост.
В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда 12:33 Карта
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины 12:31 Пресс-релиз
Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон, - Офис 12:21 Документ
У Зеленского рассказали о его самочувствии после 14-часового марафона 12:14
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера 12:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok