підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:05 15
Економіка 2019-10-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль обвалився у київських обмінниках наприкінці тижня

Рубль обвалився у київських обмінниках наприкінці тижня

Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У п'ятницю, 11 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 10 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,91
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 жовтня на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Також у вересні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% (у серпні 8,8%). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Крім того, ціни на квартири в хмарочосах Києва злетіли: скільки коштує жити у висотці.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії" 12:35
"Київстар" підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 4 областях України 12:31 Прес-реліз
Аудит НАБУ буде проведено після прийняття Радою змін до закону, - Офіс 12:21
У Зеленського розповіли про його самопочуття після 14-годинного марафону 12:14
Усик і Візерспун. Скріншот: Youtube/SecondsOut
Візерспун після гри в "баньки" з Усиком оголосив про свою перевагу в поєдинку 12:09
більше новин
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
Шевцовим зацікавилися у ДБР, - ICTV 11:37
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
Дубневич заявляє, що проти нього готують замовні дискредитаційні телесюжети 13:09
Цінові обмеження на ринку електроенергії мають бути скасовані, - Єврокомісія 13:15
більше новин
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у вересні 12:47
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok