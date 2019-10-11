Рубль обвалився у київських обмінниках наприкінці тижня

У п'ятницю, 11 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 10 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля знизився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках Києва:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 жовтня на 13,97 коп. до 24,8319 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 13,80 коп. до 24,4253 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD.\r\nТакож у вересні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% (у серпні 8,8%). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.\r\nКрім того, ціни на квартири в хмарочосах Києва злетіли: скільки коштує жити у висотці.