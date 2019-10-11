Рубль обвалився у київських обмінниках наприкінці тижня

У п'ятницю, 11 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 10 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,91 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 жовтня на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Також у вересні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% (у серпні 8,8%). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Крім того, ціни на квартири в хмарочосах Києва злетіли: скільки коштує жити у висотці.