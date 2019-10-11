Не знаю, что происходит в ее жизни: бывший любовник Заворотнюк заявил, что не комментировал ее выписку

Как выяснилось, бывший партнер по площадке Заворотнюк не давал никаких комментариев касательно лечения актрисы.

"У меня нет никакой информации о ней и быть не может. Мы давно не общались. Я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – заявил артист.

Как сообщали Українські Новини, известная российская Анастасия Заворотнюк продолжила лечение раковой опухоли мозга в реабилитационной клинике. Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Ранее Заворотнюк перенесла две операции и продолжает бороться за жизнь.