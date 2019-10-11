Не знаю, что происходит в ее жизни: бывший любовник Заворотнюк заявил, что не комментировал ее выписку

Известный российский актер Сергей Жигунов, у которого ранее был роман с борющейся с раком актрисой Анастасией Заворотнюк, отказался от якобы своих слов о том, что звезде "Моей прекрасной няни" пришлось покинуть больницу из-за пересудов. Об этом сообщает ТВ-центр.\r\nКак выяснилось, бывший партнер по площадке Заворотнюк не давал никаких комментариев касательно лечения актрисы.\r\n"У меня нет никакой информации о ней и быть не может. Мы давно не общались. Я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – заявил артист.\r\nКак сообщали Українські Новини, известная российская Анастасия Заворотнюк продолжила лечение раковой опухоли мозга в реабилитационной клинике. Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее Заворотнюк перенесла две операции и продолжает бороться за жизнь.