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11 октября 2019, пятница, 11:30 298
Жизнь 2019-10-11T11:30:25+03:00
Українські Новини
Не знаю, что происходит в ее жизни: бывший любовник Заворотнюк заявил, что не комментировал ее выписку

Не знаю, что происходит в ее жизни: бывший любовник Заворотнюк заявил, что не комментировал ее выписку

Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Известный российский актер Сергей Жигунов, у которого ранее был роман с борющейся с раком актрисой Анастасией Заворотнюк, отказался от якобы своих слов о том, что звезде "Моей прекрасной няни" пришлось покинуть больницу из-за пересудов. Об этом сообщает ТВ-центр.

Как выяснилось, бывший партнер по площадке Заворотнюк не давал никаких комментариев касательно лечения актрисы.

"У меня нет никакой информации о ней и быть не может. Мы давно не общались. Я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – заявил артист.

Как сообщали Українські Новини, известная российская Анастасия Заворотнюк продолжила лечение раковой опухоли мозга в реабилитационной клинике. Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Ранее Заворотнюк перенесла две операции и продолжает бороться за жизнь. 

Больше новостей о: Анастасия Заворотнюк Заворотнюк борется с раком Сергей Жигунов

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