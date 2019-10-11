Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский предлагает парламенту отменить военный сбор.

Об этом говорится в законопроектах №2252 и 2253, зарегистрированных в Раде 10 октября, передают Українські Новини.

Соответствующими законопроектами предлагается внести изменения для отмены военного сбора в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Тексты законопроектов на данный момент отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, ранее Александр Дубинский предложил парламенту ввести 1%-й сбор с наличных валютообменных операций на развитие спорта, после чего отозвал данный законопроект.

Также из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020. Ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.

Ранее Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют.