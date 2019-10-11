Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский предлагает парламенту отменить военный сбор.\r\nОб этом говорится в законопроектах №2252 и 2253, зарегистрированных в Раде 10 октября, передают Українські Новини.\r\nСоответствующими законопроектами предлагается внести изменения для отмены военного сбора в Налоговый и Бюджетный кодексы.\r\nТексты законопроектов на данный момент отсутствуют.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Александр Дубинский предложил парламенту ввести 1%-й сбор с наличных валютообменных операций на развитие спорта, после чего отозвал данный законопроект.\r\nТакже из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020. Ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.\r\nРанее Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют.