Небольшие перерывы, усталость и уколы: как менялся Зеленский в течение самого длинного пресс-марафона в мире

Вчера, 10 октября, Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который длился 14 часов и побил 7-часовой рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако выдержать такую нагрузку человеческому организму непросто, Зеленскому к концу марафона было тяжело говорить, поэтому он воспользовался уколами, чтобы не потерять голос. Как менялся глава государства в течение мероприятия, собрали Українські Новини.

Так, начался пресс-марафон в 10:00 и закончился в 00:10.

Владимир Зеленский. Первый час пресс-марафона. Фото: Офис Президента

За время проведения мероприятия 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга. А всего Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ.

Владимир Зеленский. Первый час пресс-марафона. Фото: Офис Президента

За это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга.

Небольшой "передышкой" для Президента были 5-минутные перерывы между каждой группой журналистов, но и во время отдыха он общался с прессой.

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В последние часы пресс-марафона усталость Зеленского стала особенно заметна. Ему было тяжело говорить, а чтобы не потерять голос, Президент воспользовался уколами.

Владимир Зеленский. 14 час марафона. Скришнот: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ.

А на 12-часовой пресс-марафон Зеленского соцсети взорвались обсуждениями и фотожабами.