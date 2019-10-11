Небольшие перерывы, усталость и уколы: как менялся Зеленский в течение самого длинного пресс-марафона в мире

Вчера, 10 октября, Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который длился 14 часов и побил 7-часовой рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако выдержать такую нагрузку человеческому организму непросто, Зеленскому к концу марафона было тяжело говорить, поэтому он воспользовался уколами, чтобы не потерять голос. Как менялся глава государства в течение мероприятия, собрали Українські Новини.\r\nТак, начался пресс-марафон в 10:00 и закончился в 00:10. \r\nВладимир Зеленский. Первый час пресс-марафона. Фото: Офис Президента\r\nЗа время проведения мероприятия 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга. А всего Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВладимир Зеленский. Первый час пресс-марафона. Фото: Офис Президента\r\nЗа это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга.\r\nНебольшой "передышкой" для Президента были 5-минутные перерывы между каждой группой журналистов, но и во время отдыха он общался с прессой.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e6UWjUS5LY0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ последние часы пресс-марафона усталость Зеленского стала особенно заметна. Ему было тяжело говорить, а чтобы не потерять голос, Президент воспользовался уколами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВладимир Зеленский. 14 час марафона. Скришнот: Радио Свобода\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2\/3 СМИ. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА на 12-часовой пресс-марафон Зеленского соцсети взорвались обсуждениями и фотожабами.