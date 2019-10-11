МВФ не должен выдвигать Украине политические условия для сотрудничества, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Партнеры - они в том и партнеры, когда это нужно двум сторонам. Я не думаю, что Валютный фонд, должен нам, кроме экономических, ставить другие условия", - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что необходимо находить выгодный вариант переговоров, "не теряя себя". Также Зеленский отметил, что партнерство с МВФ не заключается только в получении финансовой помощи.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2\/3 СМИ. На 12-часовой пресс-марафон Зеленского соцсети взорвались обсуждениями и фотожабами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос, а Богдан наконец пришел к Зеленскому на марафон только под вечер.\r\nТем временем, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.\r\nМиссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.\r\nНовая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\n