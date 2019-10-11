МВФ не должен выдвигать Украине политические условия для сотрудничества, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Партнеры - они в том и партнеры, когда это нужно двум сторонам. Я не думаю, что Валютный фонд, должен нам, кроме экономических, ставить другие условия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что необходимо находить выгодный вариант переговоров, "не теряя себя". Также Зеленский отметил, что партнерство с МВФ не заключается только в получении финансовой помощи.