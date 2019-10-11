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11 октября 2019, пятница, 08:41 130
Президент 2019-10-11T08:42:14+03:00
Українські Новини
МВФ не должен выдвигать Украине политические условия для сотрудничества, - Зеленский

МВФ не должен выдвигать Украине политические условия для сотрудничества, - Зеленский

Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Международный валютный фонд не должен выдвигать Украине для сотрудничества какие-либо условия, кроме экономических. Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Партнеры - они в том и партнеры, когда это нужно двум сторонам. Я не думаю, что Валютный фонд, должен нам, кроме экономических, ставить другие условия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что необходимо находить выгодный вариант переговоров, "не теряя себя". Также Зеленский отметил, что партнерство с МВФ не заключается только в получении финансовой помощи.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ. На 12-часовой пресс-марафон Зеленского соцсети взорвались обсуждениями и фотожабами.

Также Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос, а Богдан наконец пришел к Зеленскому на марафон только под вечер.

Тем временем, Кабинет Министров рассчитывает на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности. Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

 

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