Шестерых пропавших в Атлантическом океане украинцев больше не ищут

Поиски украинцев - членов экипажа пропавшего и затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode прекратились.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - написала она.

Денисова сообщила, что она в неотложном порядке обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко для принятия срочных мер и содействия поиску пострадавших граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября судно Bourbon Rhode, на борту которого находилось 10 украинцев, потерпело крушение в Атлантическом океане.

28 сентября 2 украинца - члены экипажа, были спасены. 7 октября Президент Владимир Зеленский просил Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа судна Bourbon Rhode.