Зеленский готовится к официальному визиту в США и надеется на визит Трампа в Украину

Президент Владимир Зеленский готовится к своему официальному визиту в США и рассчитывает на визит Президента США в Украину до конца его каденции. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Мы ожидаем официального визита в США. Со своей стороны мы работаем, чтобы состоялся визит на протяжении моей каденции, не знаю когда, Президента США в Украину. Для нас это имиджево очень важно и это важный сигнал для наших партнеров, что США поддерживают стратегию и в целом поддерживают политику Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что считает необходимым укреплять отношения Украины с США, добавив в контексте вопросов журналистов о скандале вокруг публикации стенограммы его разговора с Президентом США Дональдом Трампом, что не хочет никаким образом вмешиваться в выборы США.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский был избран Президентом Украины по результатам второго тура выборов 21 апреля, 20 мая он официально вступил в должность Президента, зачитав присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Дональд Трамп - действующий президент США с 20 января 2017 года. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Президентом США Дональдом Трампом.