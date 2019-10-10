Зеленський готується до офіційного візиту в США і сподівається на візит Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський готується до свого офіційного візиту в США і розраховує на візит Президента США в Україну до кінця його каденції. Про це Зеленський сказав в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо офіційного візиту в США. Зі свого боку ми працюємо, щоб відбувся візит протягом моєї каденції, не знаю коли, Президента США в Україну. Для нас це іміджево дуже важливо і це важливий сигнал для наших партнерів, що США підтримують стратегію і в цілому підтримують політику України", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вважає за необхідне зміцнювати відносини України з США, додавши в контексті запитань журналістів про скандал навколо публікації стенограми його розмови з Президентом США Дональдом Трампом, що не хоче жодним чином втручатися у вибори США.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський був обраний Президентом України за результатами другого туру виборів 21 квітня, 20 травня він офіційно вступив на посаду Президента, зачитавши присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. Дональд Трамп - чинний президент США з 20 січня 2017 року. Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що і правда хотів стати всесвітньо відомим, але не завдяки скандалу з Президентом США Дональдом Трампом.