В США Зеленский встречался с Кислиным, который причастен к отмыванию денег "регионалами", – СМИ

Президент Владимир Зеленский по приезду в США встретился с американским миллиардером, экс-советником мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэмом Кислиным, фирма которого имеет отношение к отмыванию денег соратниками беглого экс-Президента Украины Виктора Януковича. Об этом передает The Insider.

Согласно данным ведомства, Кислин, по мнению журналистов, преследовал свои собственные интересы, якобы сводя людей.

В своем интервью НТВ от 1 сентября, олигарх заявил, что именно он сумел убедить Руди Джулиани посоветовать Президенту США Дональду Трампу развить историю о коррупцию в Украине.

Отмечается, что бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы своей оффшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L.P. По версии украинского следствия, последняя была связана с компаниями "денежной прачечной" беглого олигарха Курченко и вице-премьера времен Януковича Арбузова.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда. Кислин заявлял, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.

Несмотря на все, бизнесмен не мог вернуть деньги во время правления Петра Порошенко. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского активизировался, наладив с ним связи через диаспору.

Как сообщали Українські Новини, Сэм Кислин прилетал в Украину 13 августа с целью расследования коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также, миллиардер заявил, что Петр Порошенко за время пребывания на посту Президента Украины вывел из страны не менее 8 млрд долларов.