Я просто не знаю, хто це такий, - Зеленський про зустріч з Кисліним в США

Президент Володимир Зеленський заперечує, що проводив в США зустріч з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, чия компанія нібито причетна до відмивання грошей соратниками колишнього Президента Віктора Януковича.

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я просто не знаю, хто це. Я не знаю, де я з ним спілкувався", - сказав він.

Зеленський припустив, що Кислін міг зайти в одне приміщення з ним і побачити його.

"Або я його побачив, хоча навіть на фотографії не розумів, хто це", - повідомив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні в ході візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй він провів зустріч з Кисліним.

9 жовтня керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що він не проводив зустріч з Кисліним від імені Президента.

Тим часом Зеленський заявив, що він не боїться повторення "Майдану" в разі народного невдоволення він і його команда в будь-яку секунду готові піти.