Я просто не знаю, хто це такий, - Зеленський про зустріч з Кисліним в США

Президент Володимир Зеленський заперечує, що проводив в США зустріч з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, чия компанія нібито причетна до відмивання грошей соратниками колишнього Президента Віктора Януковича.\r\nПро це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Я просто не знаю, хто це. Я не знаю, де я з ним спілкувався", - сказав він.\r\nЗеленський припустив, що Кислін міг зайти в одне приміщення з ним і побачити його.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Або я його побачив, хоча навіть на фотографії не розумів, хто це", - повідомив Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні в ході візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй він провів зустріч з Кисліним.\r\n9 жовтня керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що він не проводив зустріч з Кисліним від імені Президента.\r\nТим часом Зеленський заявив, що він не боїться повторення "Майдану" в разі народного невдоволення він і його команда в будь-яку секунду готові піти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n